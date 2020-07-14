شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تعلن عن إصدار كتاب يرصد مشوارها السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة نبيلة عبيد عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية .

ويضع الكاتب محمود قاسم اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" ويتضمن الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، بالإضافة إلى كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس.

كانت نبيلة عبيد قد نعت النجمة الراحلة رجاء الجداوى قائلة: " عاشت بين البشر قلب نقى وروح طيبة ... لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برحيلك مصابنا كبير و فقدنا فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر.. الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى ذمة الله.. اللهم ادخلها جنتك برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين.. خالص العزاء للأسرة ولمحبيها فى كل العالم العربى".