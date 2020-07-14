شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: الدولة مضت في القضاء على "التحرش" ولا نسمح بقلق نسائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف مدحت العدل، إن الدولة المصرية بدأت في التحرك ضد كل شخص يتحرش بالفتيات والسيدات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضده، لاسيما أن الرئيس السيسى وحكومته تنتوى القضاء على التحرش والذعر الذى يعانى منه الناس والأهالى في الشوارع، مضيفًا أن هؤلاء المتحرشين ينقصهم الوعى الاخلاقى، فضلاً عن التربية السليمة من الآباء والأمهات.

وأكد العدل خلال استضافته في برنامج "مساء DMC عبر "الكونفرانس كول"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن أغلبنا لا يعلم عن القيمة الأخلاقية الحقيقية، وأن مفردات الاحترام والحرية لا نعرفها بكل جوانبها، وبالتالي للأسف التجاوز اللفظى أصبح "آفة" الأغلبية عديموا "الوعى والانضباط"، مشيراً على أننا كمجتمع مصري لا نسمح بأن تنزعج نساءنا.

يشار إلى أن المؤلف مدحت العدل، يكتب حاليا مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، حيث لم يستقر على بطل العمل حتى الأن، ولم يتم الاستقرار على ظهور المسلسل للنور خلال شهر رمضان المقبل، أم سيؤجل تنفيذه لعام آخر.