شكرا لقرائتكم خبر عن لم تنتحر.. تفاصيل العثور على جثة الممثلة نايا ريفيرا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب شريف مقاطعة فينتورا، في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، أن الجثة التي تم العثور عليها في بحيرة جنوب كاليفورنيا تخص الممثلة السابقة نايا ريفيرا، وفقا لما نقلته شبكة " CNN" الإخبارية الأمريكية.

وقال رئيس شرطة مقاطعة فينتورا بيل أيوب، إنه تم اكتشاف الجثة صباح الاثنين في بحيرة بيرو ، حيث تم العثور عليها طافية في المنطقة الشمالية الشرقية من البحيرة، حيث كان يبلغ عمق المياه ما بين 35 و 60 قدما، بحسب "ذا صن".



محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا (1)

وأضاف رئيس شرطة مقاطعة فينتورا،"نحن واثقون من أن الجثة التي وجدناها هي جثة نايا ريفيرا" ، مضيفا "ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب خطأ أو أن هذا كان انتحارا".

وأشار رئيس شرطة مقاطعة فينتورا إلى أن إدارة الشرطة على تواصل دائم مع عائلة الممثلة السابقة نايا ريفيرا، مضيفا :"كانت عائلتها في البحيرة كل يوم تحمل الأمل وتتواصل مع محققينا."

ويعتقد أن الممثلة السابقة نايا ريفيرا قد غرقت أثناء السباحة في البحيرة مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، الذي وجد نائماً في قارب عائم مستأجر بعد أن فات موعده للعودة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أن السلطات عثرت على جثة، في البحيرة التي غرقت فيها الممثلة نايا ريفيرا.

وقال المسئولون في مقاطعة فنتورا، الإثنين، إنه تم العثور على جثة في بحيرة جنوب كاليفورنيا، التي اختفت فيها الممثلة السابقة نايا ريفيرا، فيما تواصل السلطات البحث عن جثتها منذ يوم الأربعاء الماضي.

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الممثلة نايا ريفيرا وابنها

في سياق متصل، كشف عضو في فريق البحث عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا الاثنين، عن أن صورة تقود إلى مكانها بعد أن ظلت مختفية 7 أيام، حيث يقول روبرت إنجليس من فريق البحث والإنقاذ في مكتب مقاطعة فنتورا لمجلة "آس ويكلي" الأمريكية إن نايا ريفيرا أرسلت من هاتفها الذكي صورة لطفلها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وهو أمام مدخل ساحلي إلى أحد أفراد أسرتها، وذلك قبيل اختفائها في 8 يوليو الجاري في بحيرة بيرو.

وأوضح روبرت إنجليس أنه تم إرسال هذه الصورة إلى فريق الغوص لتحديد موقع الصورة وتفتيشه على نطاق واسع، خاصة أن الصورة التقطت قبل نحو ساعتين من العثور على نجل الممثلة وحيدًا داخل القارب العائم.

وفي وقت سابق، كشف فريق البحث عن جثة النجمة العالمية نايا ريفيرا عن أنه بالفعل استمر البحث عن نايا أمس الأحد (12 يوليو) وكشف المسئولين اليوم عن أن البحث مستمر، ولكن ليس بنفس القوة التي كانت عليها في الأيام القليلة الماضية ، ويقال أنه تم مسح البحيرة بالسونار قد اكتمل بحلول نهاية أمس الأحد، و من المقرر أن تقوم السلطات بالبحث في الكبائن التي تصطف على بحيرة بيرو.



محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا

وجاءت فكرة تفتيش الكبائن ليس لأنهم يعتقدون أن نايا ريفيرا موجودة هناك، ولكن لأن هناك الكثير من نشاط علي وسائل الإعلام الاجتماعية و التي تشير لضرورة توجيه الأنظار للكبائن ، وأشار أحد المسئولين في تقرير تم نشره في موقع tmz أن الكثير من مستخدمي "تويتر" يتوسلون لرجال الشرطة للبحث في الكبائن في هذه المنطقة ، فعلى الأرجح، لأنهم يعتقدون أن نايا ربما تكون قد وصلت إلى واحدة منهم.



محاولات البحث عن الممثلة نايا ريفيرا

وأشار أحد المسئولين إلى أنهم لا يعتقدون أن نايا في إحدى الكبائن، وأنهم واثقون من أنها لا تزال في الماء، ولكن مع ذلك، سيتجول فريق البحث في المنطقة التي تقع فيها الكبائن، وسوف يطرق النواب الأبواب ويسألون عما إذا كانوا يعرفون أي شيء عن مكان نايا.

كان جورج ريفيرا والد النجمة العالمية نايا ريفيرا قد وصل مؤخرًا إلى بحيرة بيرو مع بقية أفراد الأسرة، وذلك حسب موقع " TMZ"، ومن الواضح أنه كان يتواجد هناك من أجل البحث عن جثة ابنته بأي طريقة ممكنة، والتي اختفت عدة أيام.

من جهة أخرى قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا وذلك للمساعدة في العثور عليها، حيث ظهرا بإحدى الصور وهما ينظران إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية، وقد صعدا على أحد مراكب البحث وهم يرتدون سترات النجاة علي أمل في إيجاد ريفيرا.

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد واقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات عن أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .