شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح آدم: 11 يوما فى العزل وأتحسن بفضل الله ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الشاب محمد صلاح ، تطورات حالته الصحية داخل ‏مستشفى العزل على خلفية إصابته بفيروس كورونا ، وقال إنه ‏يتحسن تدرجيا مطالبا متابعيه بالدعاء له‎.‎



محمد صلاح

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "الحمد لله ‏اليوم الـ ١١ فى المستشفى بتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسة الفيروس الحقير موجود فى جسمى" . ‏

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وأضاف صلاح، "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف ‏دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس ‏حياة . ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج ‏وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم ‏كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم ‏زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى".‏

كان الفنان محمد صلاح، قد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ‏‏(كوفيد-19)، وذلك عبر صفحته الشخصية ‏بموقع التواصل ‏الاجتماعى "فيسبوك"وسط دعوات من زملائه ومتابعيه ليمر من ‏هذه المحنة بسلام ويتم ‏الله شفاءه بكل خير .‏