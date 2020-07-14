شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تعيش حالة نشاط فنى بمسلسلين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة نرمين الفقى ، حالة من النشاط الفني حالياً، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهم مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما اللتليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، ادوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

كما تشارك نرمين الفقى في بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش .

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يشار إلى أن أخر أعمال نرمين الفقى، مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشارك في بطولة إحدى القصص بعنوان "ما يطلبه المستمعون" وشارك في المسلسل ميدو عادل، إيهاب فهمى، رانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.