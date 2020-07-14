شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بيرو تعلن وفاة نجمة هوليود نايا ريفيرا غرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع هوليوود ريبورتر وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشرطة للإعلان عن نتيجة تحاليل الجثمان الذي تم انتشاله من بحيرة بيرو، حيث كشفت الفحوصات عن تطابق الجثمان مع الممثلة نايا ريفيرا، لتعلن رسميا وفاتها غرقا في البحيرة.

كانت الممثلة نايا ريفيرا على موعد مع القدر، يوم الأربعاء الماضي حيث قامت باستجار قارب وأخذت نجلها البالغ من العمر ٤ سنوات لتستمتع بوقتها بصحبته في بحيرة بيرو، إلا أن نايا غابت وهو ما أثار القلق ليتم إبلاغ الشرطة التي عثرت علي نجل نايا في القارب مرتديًا معطف النجاة وحيدًا بدون والدته، وعندما استطاع الطفل الحديث قال إن والدته نزلت المياه لتسبح ولكنها لم تعد لتضع الشرطة فرضية الغرق.

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كثفت الشرطة جهودها للتأكد من غرق نايا، حيث قامت بمتابعة البطاقات الائتمانية لها لتحدد ما اذا كان هناك من يستعملها سواء كانت نايا أو أحد قام بسرقة متعلقتها لكن الشرطة لم تجد أي دليل علي وجود شبهة جنائية في الأمر وظلت فرق البحث تكثف من بحثها عن نايا بالطائرات الهليكوبتر والروبوتات تحت الماء.

قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا وذلك للمساعدة في العثور عليها، حيث ظهرا بإحدى الصور وهما ينظران إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية، وقد صعدا على أحد مراكب البحث وهم يرتدون سترات النجاة علي أمل في إيجاد ريفيرا وزار أيضًا زوجها السابق ووالد نجلها.