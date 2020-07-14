شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف كواليس كليب "قلبي يا ناس" لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب حكيم عن كواليس فيديو كليب أغنيته "قلبي ياناس"، التي طرحها في الآونة الأخيرة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو معلقا: "كواليس فيديو كليب قلبي يا ناس.. أول مرة تشوفوها حصرياً على قناة يوتيوب".

وفي فبراير الماضي، طرح حكيم كليب من ألبومه الجديد "الراجل الصح"، والأغنية تحمل اسم "قلبى ياناس" وهى من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى وميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب على يوتيوب.

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على صعيد آخر، نشر المطرب حكيم، صورة جديدة له مع الشاعر الغنائى أمل الطائر، متمنيًا له الشفاء، وطالب جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، بالدعاء له، حيث كتب حكيم، فى تعليقه على الصورة، "ادعوا للشاعر الغنائى أمل الطائر فى هذه الساعة بالشفاء ربنا يشفيك يا أمل واحنا كلنا أخواتك وفى ضهرك".

يشار إلى أن نجم الغناء الشعبى حكيم، كان قد زار قبل أيام قليلة الشاعر أمل الطائر فى منزله، والذى تعرض منذ ثلاث أسابيع لعدة جلطات فى المخ، حيث ذهب إليه حكيم بصحبة أحد المنتجين، وعرض الفنان حكيم أن يكون تحت أمر الشاعر أمل الطائر بأى شىء يحتاجه، الذى كان سببًا فى نجومية حكيم فى بداية مشواره الفنى.

ويعد الشاعر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ فى عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء مواهب كتابة الشعر الغنائى عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر، وقدم أمل الطائر ما يزيد على الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفنى لنخبة من نجوم الأغانى الشعبية، ومنهم حكيم الذى غنى من كلماته، نار، نظرة، بينى وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.