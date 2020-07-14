شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للنجمة كاتى بيرى وهى حامل وخطيبها على شاطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة البوب العالمية كاتى بيرى، على شاطئ البحر في مدينة مالبيو، والتي يبدو واضحا أنها على بعد أسابيع فقط لولادة طفلها الأول، حيث كانت تستمتع بأشعة الشمس مع خطيبها الممثل أورلاند بلوم.







ونشرت جريدة الديلى ميل، صورا لللنجمة كاتى بيرى، أثناء تجولها بملابس السباحة على شاطئ البحر، بينما كان خطيبها يمارس رياضة التزلج على الماء.

وأضاف التقرير، أن الممثل أورلاند بلوم ، كان يستمع بركوب الأمواج، بينما كانت كاتى بيرى تمارس السباحة مبتسمة بمفردها، بينما كانت تقوم بالغطس تحت الماء.

وكانت أعلنت النجمة العالمية كاتي بيري عن حملها الأول في مارس الماضى من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بنشر مقطع فيديو يظهر بطنها، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية.

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وكان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.

وكانت طرحت النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا أغنية Smile من ألبومها الخامس، الذى تطرحه كاملا فى 14 أغسطس المقبل، وتنظر كاتى بيرى ولادة طفلتها الأولى من خطيبها النجم أورلاندو بلوم الذى قال فى تصريحات نقلها موقع جاست جيرد إنه متحمس جدا لاستقبال ابنته من خطيبته النجمة العالمية كاتى بيرى، وأوضح أن لحظات الولادة ستكون ساحرة خاصة عندما تحضر ملاك جديد على كوكب الأرض.