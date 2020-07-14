شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتب جنيفر أنيستون مذكراتها وتستعرض علاقتها العاطفية بأهم نجوم هوليود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل استفادت جنيفر أنيستون من فترة الحجر المنزلي وتكتب مذكراتها ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبي و عشاقي نجمة هوليوود الشهيرة البالغة من العمر ( 51 عاما ) حيث أشارت أحد التقارير أن هذه المذكرات ستحمل الكثير من الاسرار حول علاقاتها بأهم و أشهر نجوم العالم، وهو الأمرالذي نفاه تماما موقع" جوسيب كوب " ووصفه بالشائعة غير المبررة حيث تواصل الموقع مع المتحدث باسم انيستون الذي قال أنها قصة ملفقه .

فقد بدأت الشائعة بتصدر أنيستون غلاف مجلة Us Weekly هذا الأسبوع ، حيث نشرت المجلة تقرير يؤكد أن الممثلة الشهيرة أمضت الكثير من وقت خلال فترة الحجر الصحي في كتابة المذكرات والتي ستضم الكثير من الأسرار التي ستفجرها أنيستون و خاصة أن النجمة الشهيرة قررت عدم إخفاء أي شيء .

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جنيفر أنيستون علي غلاف المجلة

وأشار مصدر للمجلة أن جنيفر أنيستون قررت أن تكتب رحلتها كاملة وصولا لنجومية الصف الأول بعالم هوليوود و الدروس التي استفادتها طوال هذه المدة، وتركز أنيستون في مذكراتهاعلي العلاقات العاطفية والرومانسية التي مرت بها، وكشف إحدي المصادر أن من بين النجوم التي ستتحدث عن علاقتها معهم تيت دونوفان، فينس فون، جاستن ثيرو، و بالتأكيد نجم هوليوود براد بيت الذي مازال اسمائهما مقترنة ببعضهما البعض و تتضمن المذكرات لقاءاتهم التي تمت مؤخرا.

وأشارت المجلة أن جنيفر أنيستون تسير علي خطي النجمة ديمي مور و تلتزم بجدول زمني ، حيث احتاجت مور 10 سنوات لكتابة مذكراتها.