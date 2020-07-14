شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة صلاة عشاق أميتاب باتشان لتعافيه من كورونا.. والأخير: حبى لكم لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان العالمي أميتاب باتشان عن شكره الشديد لمن صلوا من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته بمرض "كوفيد 19"، حيث عبر عن امتنانه للمعجبين، قائلا :" لن أتمكن من التعبير عن امتناني الشخصي".





وقال أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية عبر حسابه الرسمي على انستجرام :"لمن عبروا عن قلقهم وصلواتهم لي .. امتناني وحبي الذي لا ينتهي .. شكرا لكم".

وأقام عشاق أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية الصلوات، الاثنين، من أجل شفائه هو ومن أصيب من أفراد عائلته، ولا يزال باتشان (77 عاما) وابنه أبهيشيك فى المستشفى فى مومباى، فى حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راى باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحى المنزلى بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

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وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا، الذى ينتشر فى الهند بسرعة أكبر، بعد تخفيف العزل العام فى نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

وأقام المعجبون بباتشان شعائر هندوسية خاصة فى المعابد فى مختلف أنحاء الهند، من أجل شفاء الممثل الذى حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.





وقال فيجاى باتوديا عضو رابطة معجبى أميتاب باتشان لرويترز فى معبد بمدينة كلكتا الشرقية، "يبدو أن من مرض ليس أميتاب باتشان وحده بل جيل كامل".





وامتنعت متحدثة باسم مستشفى نانافاتى، الذى دخله باتشان وابنه، عن التعليق وقالت إن الأسرة ستصدر بيانات. وكان مسؤولون بقطاع الصحة قالوا يوم الأحد إن حالتهما مستقرة.

وتجاوزت حالات الإصابة بفبروس كورونا المستجد كوفيد-19 مستوى 878 ألف حالة بعد رصد 28701 حالة جديدة يوم الاثنين، رغم فرض الإغلاق من جديد على مناطق فى البلاد. وبلغ عدد الوفيات فى الهند 23174 حالة.