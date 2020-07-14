شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب لـ"مادلين طبر": إستفان روستى أهم أحلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود عزب إنه لم يتبع الطريقة السهلة فى فن التقليد، إذ اختار أن يعمل من المنطقة الصعبة وهى الدخول إلى روح الشخصية وليس فقط تقليدها.
واستطرد، "أفكر فى تقديم برنامج على يوتيوب أقدم من خلاله شخصية الفنان استيفان روستى، من خلال استحضار روحه فى الزمن الحاضر وكيف يعلق على الأزمات التى نعيشها الآن.
وكشفت مادلين طبر فى تصريح لـ"الخليج 365" اختيارها من مهرجان همسة لتكريمها ومنحها جائزة الإبداع عن مسلسل "القمر آخر الدنيا"، بعد أن حازت على أكبر نسبة تصويت بين منافسيها على الجائزة.
مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .
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