شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب لـ"مادلين طبر": إستفان روستى أهم أحلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود عزب إنه لم يتبع الطريقة السهلة فى فن التقليد، ‏إذ اختار أن يعمل من المنطقة الصعبة وهى الدخول إلى روح ‏الشخصية وليس فقط تقليدها.‏

وأضاف عزب أثناء تواجده كضيف فى برنامج الفنانة مادلين طبر ‏أنه فى عام 2010 اتفق على مشروع لتقديم شخصية الفنان الكبير ‏استيفان روستى فى الدراما ولكن المشروع لم يكتمل، مؤكدا أن ‏تقديم شخصيته هى أهم أحلامه فى الفترة المقبلة.‏

واستطرد، "أفكر فى تقديم برنامج على يوتيوب أقدم من خلاله ‏شخصية الفنان استيفان روستى، من خلال استحضار روحه فى ‏الزمن الحاضر وكيف يعلق على الأزمات التى نعيشها الآن.‏

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