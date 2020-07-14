شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من دوبلاج فيلم الحارث.. والإعلان الرسمى خلال أيام ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل فيلم الحارث من دوبلاج العمل استعدادًا لطرح ‏التيلر الرسمى للعمل قبل طرحه فى دور العرض فى موسم عيد ‏الأضحى المقبل ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح دور ‏العرض السينمائى بعد 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا .‏

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح ‏‏"السينمات‏".‎

ورشحت الجهة المنتجة للفيلم بطرحه فى السينمات فى موسم عيد ‏الأضحى المقبل، وبعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويشارك ‏فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس الفنان عمرو عبد الجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى ‏أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم ‏لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.‎

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وفى سياق آخر، ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح ‏أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق ‏وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج ‏محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى ‏خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف ‏على رأسهم باسم سمرة‎.‎