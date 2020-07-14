الانتهاء من دوبلاج فيلم الحارث.. والإعلان الرسمى خلال أيام ‏

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فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، بطولة ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".
ورشحت الجهة المنتجة للفيلم بطرحه فى السينمات فى موسم عيد الأضحى المقبل، وبعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس الفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تحاربه الاخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
وفى سياق آخر، ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.
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