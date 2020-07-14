شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تستأنف تصوير "أسود فاتح" يوم 20 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة هيفاء وهبى تصوير مشاهدها فى مسلسل "أسود فاتح" يوم 20 يوليو الجارى ببيروت فى دولة لبنان، بعد توقف 4 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعليق حركة الطيران سواء فى مصر أو لبنان التى يتم تصوير فيها جميع مشاهد المسلسل، حيث تدور أحداث العمل فى قالب اجتماعي مليء بالصراعات والخيانة.

ويتبقى لفريق العمل أكثر من 30 يوم تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يتم يعد ذلك حسم أمر العرض سواء فى الفترة المقبلة أو الانتظار لشهر رمضان 2021.

Advertisements

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.