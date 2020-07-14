شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن × 7 صور.. نرمين الفقي مش بتكبر ومي سليم "مطقمة" مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت نجمات الفن مشاركتهن لجمهورهن ومتابعيهن بصورهن عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، فيما حرص بعضهن على توجيه رسائلهن وبعض الحكم إلى جمهورهن أو مشاركة صورهن مع أطفالهن.



نرمين الفقي

في إطار ذلك، شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا لها خلال قضائها الإجازة الصيفية، حيث ظهرت مرتدية قبعة بيضاء وملابس صيفية خطفت أنظار رواد السوشيال ميديا، حيث علق عليها بعض المتابعين: "نرمين الفقي مش بتكبر".



نرمين الفقي

فيما حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها برفقة ابنتها معلقة :"الحب كله".



مي سليم مع ابنتها

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وإلى حساب الفنانة هند صبري، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة: "الشخص الذي يفكر كثيراً هو شخص يحب كثيراً".



هند صبري

بينما داعبت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها علقت عليها قائلة: "في بعض الأحيان، كل ما تحتاجه هو القليل من اللون".



نوال الزغبي

في سياق متصل، شاركت الفنانة إسعاد يونس متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام بصورة مرسومة لها، لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا شديدا بين المتابعين.