خالد النبوي عن ياسر جلال :"حبيبي وصاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: رد الفنان خالد النبوي على تغريدة لأحد رواد موقع "تويتر"، يقترح تعاون فني يجمع بين ياسر جلال وخالد النبوي. ونشر أحد الرواد صورة مجمعة في إطار واحد تجمع الفنان خالد النبوي والفنان ياسر جلال، على "تويتر"، وعلق :"أحلى ديو ممكن يتعمل خالد النبوي وياسر جلال". ليرد الفنان خالد النبوي على التغريدة، :"حبيبي وصاحبي، ونرجع أيام أحمد مظهر ورشدي أباظة". يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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