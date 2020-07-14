كريم عبد العزيز وعز وهند صبري في كواليس "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المؤلف أحمد مراد، عن كواليس تحضيرات الفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن".

ونشر مراد، صورا من الكواليس ظهر فيها الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم كيرة والجن.. إنتاج سينرجي فيلمز.. كواليس تحضير".

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الفيلم من المقرر أن يستأنف التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد تصوير عدد من المشاهد، ثم توقف بسبب فيروس كورونا.

ويخوض بطولة العمل، كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.