"أسوأ فترات حياتي".. نبيل الحلفاوي يقلق جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان نبيل الحلفاوي عن عدم تحمسه للعمل رغم حبه الشديد للدور، وضرورة البقاء في المنزل لظروف خاصة.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" لأول مرة منذ بدأت مشواري الفني أجدني غير مقبل على العمل.. رغم جودة النص وحبي لدوري".
وأضاف الحلفاوي :" المناخ خانق بقيود وقلق وتوتر وانشغال بغير معايشة العمل الفني، إلى جانب ظروف خاصة تجعل وجودي في المنزل ضرورة حيوية، من أسوأ فترات حياتي.. ولكني أحمد الله في كل لحظة لا أمر فيها بالأكثر سوءا".
وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن قلقه من تغريدة النجم القدير
وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.
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