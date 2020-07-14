عمرو محمود ياسين يوجه رسالة إلى لطفي لبيب ..سلامتك ألف سلامة""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجه الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، رسالة إلى الفنان القدير لطفي لبيب.

وكتب عمرو، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "ربنا يشفيك ويعافيك يا عمنا لطفي لبيب.. أحد أجمل وأحلى مواهب الفن المصري وأحد أبطال حرب أكتوبر من الذين عبروا وقاتلوا.. سلامتك ألف سلامة".

وكان الفنان لطفي لبيب، قال في تصريحات تليفزيونية: "أقبل التمثيل مجددا، لكنني لست قادرا على الحركة ".

Advertisements

وتابع: "أنا في حالة مرض. أعاني جلطة في المخ تعطل الجانب الأيسر (اليد والقدم).. لست في كامل رونقي لكنني لن أعتزل. وقتما يأتي التمثيل سأمثل لكن بشروط".

واستكمل: "الممثل لا بد أن تكون لديه مرونة عصبية وعضلية، وأن يكون جسمه رياضيا، لأن التمثيل مهنة متعبة جدا".

وأضاف: "لا أريد أن أقلل تاريخي ورصيدي الذي صنعته مع الجمهور. أريد أن أمثل بشكل صحيح، لكن حالتي الصحية لا تسمح الآن".