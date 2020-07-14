بعد تعرضها للتحرش.. هنا الزاهد :"شكرًا وزارة الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن استجابة وزارة الداخلية والشرطة المصرية لها، بعد ما تقدمت ببلاغ ضد أشخاص اتهمتهم بالتحرش بها في الشارع منذ أيام.

ونشرت هنا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وعلقت هنا على المنشور :"الحمد لله رب العلمين، شكرًا وزارة الداخلية، شكرًا الشرطة المصرية".

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وكانت الفنانة هنا الزاهد، نشرت مقطع فيديو، منذ أيام، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت هنا في الفيديو :"ناس متحرشة وبيضايقوا الناس، أنا في العربية وكان فيه ناس بيجروا ورايا بقالهم خمس دقايق، وأول ماطلعت موبايلي جريو، ودي ناس مش محترمة، وما تسكتيش على حقك، وطلعي موبايلك وصوريهم هيجروا زي الجبناء".

ونشرت هنا صورة آخرى مكتوب عليها: "لو حد يقدر يجيبلي رقم العربية يا ريت من الفيديو".