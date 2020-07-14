لـطفي لبيب يتصدر محركات بحث "جوجل" بعد آخر تصريحاته

تصدر الفنان الكبير لطفي لبيب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد حالة الحزن التي خلقها فور إعلانه قرار إعتزاله الفن، بسبب إصابته بجلطة في المخ أثرت على حركته، وأدت إلى شلل في الجانب الإيسر.

ومن ناحية أخرى، كان قد أعلن "لبيب" خلال تصريحاته في إحدى البرامج

التلفزيونية، حبه للديانه الإسلامية وحرصه على سماع القرآن الكريم، بالرغم من كونه معتنقًا للديانة المسيحية، مؤكدًا أنه يستمع لتلاوة القرآن الكريم لأنه يريح الصدر ويفرج الكرب وأنه حينما يستمع لتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل يجهش بالبكاء.

Advertisements

يشار إلى ان "لبيب" جزء كبير من النجاح لجيل الممثلين الشباب، حيث شارك في عشرات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية إلى جانب نجوم كبار، وساعد في إبراز بعض المواهب الجديدة الشابه.

جدير بالذكر ان، الفنان الكبير لطفي لبيب، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة كلاً من :" أحمد فهمي، أكرم حسني، عارفة عبد الرسول، بيومي فؤاد، ويزو ".