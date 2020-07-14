أعلنت الفنانة هنا الزاهد، القبض على مرتكبي واقعة التحرش بها أثناء قيادتها السيارة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "هنا": "استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم". Advertisements وأضافت: "الحمد لله رب العالمين، شكرا وزارة الداخلية، شكرا الشرطة المصرية". وكانت "هنا" قد نشرت مقطع فيديو منذ أيام قليلة، توثق به لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاءه استمروا لمدة 5 دقائق في توجيه كلمات سيئة لها وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.



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كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد توجه الشكر لـ وزارة الداخلية عقب القبض على المتحرشين بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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