الأربعاء.. ملامح جديدة للتجريبي 2020 في "لقاء مباشر" مع علاء عبد العزيز

يكشف الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الأربعاء المقبل في السابعة مساء، المزيد من ملامح دورته الجديدة والتي تقام في

الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

يطل الدكتور علاء على جمهور ومتابعي المهرجان والمسرحيين والصحفيين في مصر والوطن

العربي في "لايف" على صفحة المهرجان الرسمية على "فيسبوك"، معلنا عن فعاليات وملامح جديدة تميز الدورة.

كما يجيب إيضاً "عبد العزيز" عن أسئلة الصحفيين والمسرحيين الذين سيتابعون الـ "لقاء مباشر" ويشاركون فيه بتعليقاتهم.