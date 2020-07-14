أكد الفنان محمود عزب أنه لم يأخذ الطريقة السهلة في العمل في فن التقليد، حيث أنه أختار أن يعمل من المنطقة الصعبة وهي الدخول الي روح الشخصية وليس فقط تقليدها.
وأضاف عزب أثناء تواجده كضيف في برنامج "حلوة يا دنيا" مع الفنانة مادلينطبر: أنه في عام 2010 أتفق علي مشروع لتقديم شخصية الفنان الكبير استيفان روستي في الدراما ولكن المشروع لم يكتمل، مؤكدا أن تقديم شخصيته هي أهم أحلامه في الفترة المقبلة.
وأستطرد قائلا: أفكر في تقديم برنامج علي يوتيوب اقدم من خلاله شخصية الفنان استيفان روستي، من خلال أستحضار روحه في الزمن الحاضر وكيف يعلق علي الازمات التي نعيشها الأن.
وكان الفنان محمود عزب قد حل ضيفاً علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع، وذلك علي قناة تن .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. محمود عزب لـ مادلين طبر: استيفان روستي أهم أحلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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