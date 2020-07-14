جون ترافولتا يتصدر جوجل بعد وفاة كيلي بريستون

واصل الفنان جون ترافولتا تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي والعالم، وذلك بعد وفاة زوجته بالسرطان.

وأعلن الفنان الأميركي جون ترافولتا، وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، عن عمر ناهز 57 عاما.

وكتب ترافولتا على حسابه في "إنستغرام"، أن زوجته توفيت بعد معركة استمرت

عامين مع سرطان الثدي.

وقال ترافولتا عن زوجته على مدار 28 عاما: "ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد كافحت بشجاعة يحيطها حب ودعم الكثيرين".

Advertisements

بعد إعلان جون ترافولتا وفاتها.. أبرز صور كيلي بريستون مع عائلتها

وكانت لـكيلي بريستون مسيرة سينمائية وتلفزيونية طويلة، وقد ظهرت في بعض الأفلام مع زوجها. وتزوج ترافولتا بريستون في حفل بباريس عام 1991، بينما كان الزوجان يتوقعان ابنهما الأول جيت.

وفي يناير 2009، توفي جيت ترافولتا عن عمر ناهز 16 سنة، بعد نوبة صرع في منزل العائلة بجزر البهاما.