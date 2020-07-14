رسالة عتاب من فريدة فهمي سبب محمود رضا

رنا صلاح الدين - كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تلقيه رسالة عتاب من الفنانة فريدة فهمي، بعد وفاة الفنان محمود رضا.

الشناوي قال، خلال حواره ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن فريدة فهمي عاتبت الجميع في رسالتها بسبب التقصير في حق الفنان الراحل.

وأضاف أنها كشفت له أنه قبل سنوات رشحتها أكاديمية الفنون لجائزة الدولة التقديرية، فسألت القائمين عليها هل تم ترشيح محمود رضا، فأجابوا بالنفي، فقالت: "لأ مينفعش.. لأنه لولا محمود رضا مكنش بقى فيه فريدة فهمي ولا بقى في رقص شعبي".

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الشناوي أكد أن مصر لم تمنح محمود رضا ما يستحقه من جوائز وأضواء وتكريمات، وأضاف: "أتمنى إننا نوثق حياة فرقة رضا من خلال مدام فريدة فهمي خلال الفترة المقبلة".

ومحمود رضا راقص استعراضي وممثل مصري، من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه علي رضا، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية "رضا"، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، ساحر النساء، قلوب حائرة".

فريدة فهمي ومحمود رضا