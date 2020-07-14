الفنانة سميرة توفيق تخضع لعملية في القلب.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق لعملية قسطرة في القلب، وذلك بمستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، نشرت على حسابها على موقع "الفيس بوك" صورا للفنانة اللبنانية من داخل المستشفى بعد العملية.

سميرة توفيق

لينا أكدت فيه أن حالة خالتها الصحية مستقرة حاليا، حيث كتبت: "لكل من حمل همنا وطلب السلامة لسميرة توفيق مشكور ولكل من يتقسى لا يفتش فالقصة واضحة.. أولا سميرة توفيق بفضل الله بخير والصور تتكلم من ابو ظبي مشفى كليفلاند العالمي".

سميرة توفيق

وأضافت: "ولأنها سميرة توفيق من زرعت الفرح والبسمة وحصدت بسيرتها الحسنة صداقات الكبار وكانت وما زالت بفضل الله بصمة الجمال وسيدة لونها البدوي ، وصاحبة القلب المحب، هي التي لفت العالم بأغنياتها وبدويتها من لبنان موطنها الى مشارق الأرض ومغاربها.. وكانت الامارات بكبارها من حفظوا عشرة العمر من زمن الشيخ زايد الراحل الكبير رحمه الله وام الامارات الشيخة فاطمة أبنة مبارك حفظها الله ".

سميرة توفيق

وتابعت: "وبعد زمن كانت الدعوة الأولى من قبل الشيخة فاطمة أبنة مبارك حفظها الله، أم الأمارات صديقة العمر معها وصولا الى جميع الشيخات والشيوخ من أحيت أفراحهم وجالست مجالسهن بأجمل الجلسات.. الدعوة هذه المرة من الشيخ عبد الله بن زايد حفظه الله، هم للكرم والوفاء والمحبة معها دوما لم يغيرهم زمن وهكذا الأصيلين في الدنيا.. اعزوها لأنهم يقدرون المعزة وقدموا طبابتها في مستشفى كليفلاند في ابو ظبي من اربعة سنين الى اليوم، لفحوصات دورية بطلب من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله بدعوة لها في الأمارات حينها".

سميرة توفيق

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واستطردت: "سميرة توفيق علاجها الدائم طيلة حياتها كان في بريطانيا لندن،، ثم بيروت ثم في الأمارات، كليفلاند ابو ظبي بفضل كرم حكامها وتحديدا "الشيخة فاطمة أم الأمارات، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ عبد الله بن زايد حفظهم الله جميعهم ،و بمباركة الشيخة فاطمة أبنة مبارك حفظها الله توالت المعالجات الدورية هنا في الامارات لسميرة توفيق".

سميرة توفيق

وأكملت: "وهذه المرة كالعادة وبعد ان انهت فحوصاتها أصابها عارض في القلب عارض بسيط لكن تكراره اخاف الأطباء.. العارض الذي حصل لها لم يطمئن الجميع فأقروا إدخالها المشفى اي كليفلاند هنا في أبو ظبي المشفى الذي تعالجت فيه منذ بدء تأسسه في الإمارات بطلب من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله".

سميرة توفيق

وتابعت: "واليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف،،لكن الأطباء توقعوا نتائج اكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع".

سميرة توفيق

وأضافت: "اليوم تشنج الجميع في المشفى الى أن خرج الطبيب ليقول لي أنا وأخي من كنا نعد الثواني في الخارج، قالوا ابتسموا هي بخير وما من أي خطر.. كل ذلك بتواصل الأطباء مع طبيبها في لبنان د.بول شربل في الامور الطبية وكانت ابتسمتنا كبيرة بعد خوف كبير ،، والشكر والحمد لله اولا" ولشيوخ زايد وللشيخ عبد الله بن زايد هذه المرة الذي اصر قدومها الامارات وسط همروجة الكورونا، لكن حرص الإمارات لمكافحة هذا الوباء صارم وجاد وقد اسريت علينا كل ما يلزم من فحوصات وحجر اولا، وذلك للحرص على سلامة سميرة توفيق من كل ثغرة، وسلامة كل انسان في هذا البلد المميز الإمارات".

سميرة توفيق

سميرة توفيق