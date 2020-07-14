شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم تقارن بين توم كروز وراسل كرو.. وتعلق: "الاثنين موهبة عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها وجمهورها، بصورة للنجم العالمي توم كروز، والنجم العالمي راسل كرو، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتقارن بين الثنائي بعد زيادة الوزن للأخيرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت كرم تعليقاً على الصورتان "توم كروز 58، راسل كرو 56. الاثنين موهبة عظيمة راسيل كرو ممثل موهوب حتى النخاع وتوم كروز ذكي ذكاء شديد، ساعات الذكاء والاجتهاد والإصرار والشغف بيبقوا في نفس أهمية الموهبة وبيوصلوك لحتة أبعد مما كنت تتخيل ... تمام كدة؟! علشان ما حدش يزعل".

وشاركت كرم، منذ اسابيع، بمقطع فيديو طريف لوالدتها وهي تتعامل مع الذباب الذي يبدو أنه متواجد بكثافة في المنطقة التي تقيمان بها، حيث نشرت هيدي فيديو لوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، وهي تمسك في يدها قطعة جريد من النخل وتهش به الذباب وهي تجري في الشارع، وقالت: "الدبان هراني وزن زن ولقيت دي في الشارع فبهش بيها وأنا بهش عفاريت مش دبان وعمال يزن يزن".

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وفي وقت سابق، شاركت الفنانة هيدى كرم، صورة لها من داخل "الجيم" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت هيدي كرم في الصورة وهي بالملابس الرياضية وتؤدى بعض التدريبات داخل إحدى الصالات الرياضية، وعلقت على الصورة بتوجيه نصيحة إلى جمهورها عن فوائد ممارسة الرياضة قائلة: " نوع من التأمل.. لو تعرفوا الرياضه بتعمل ايه للروح و النفس قبل الجسم هاتخلقوا لها وقت من تحت الأرض".