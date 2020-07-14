‏"سينما مصر" يعود لمركز الإبداع الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليًا المخرج خالد جلال بروفات مع فريق مسرحيته "سينما مصر" ‏لإعادة تقديمها فى موسم جديد أغسطس المقبل بعد فترة من التوقف ضمن ‏إجراءات التباعد الاجتماعى التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس ‏ كورونا المستجد . ‏ ‏"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى ‏والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد ‏مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون ‏صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون ‏الآداء‎.‎ عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان ‏المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد ‏عربي وأمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود ‏وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي ‏وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا ‏خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد ‏عبد الظاهرومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ‏ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني ‏وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال ‏علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد ‏النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي ‏وعبيرطنطاوي وشيماء منصور‎.‎ Advertisements

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