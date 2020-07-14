شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نحافة حنان مطاوع فى تصوير حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن صورة لها من كواليس حكاية "أمل حياتى"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي بدأ تصويره الأيام الماضية، وبدت مطاوع نحيفة الجسد للغاية، حيث يتطلب الدور التي تقدمه حنان أن تظهر بهذا الشكل.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

ومن ناحية أخرى تنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذى توقف وتم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران خاصة أن هناك عددًا من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى.