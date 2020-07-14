شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رجاء الجداوي تظهر بشخصيتها الحقيقية مع "توتا" فى "جمجموم وبم بم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعلم الكثيرون، أن الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، شاركت كضيفة شرف في مسلسل "جمجموم وبم بم" بطولة النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام "فيديو"، ويعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية، حيث تشارك الجداوى بـ 7 مشاهد في أحداث المسلسل، الذى يعد أولى بطولات "توتا" في الدراما التليفزيونية.

وأفاد مصدر مقرب من المسلسل أن "رجاء الجداوى" تظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، إذ تجسد شخصيتها الحقيقية، حيث ستتعرض مدام "رجاء" لأزمة داخل أحداث المسلسل، حتى تستعين بدكتور جمجموم "توتا" لكى يعاونها في تلك الأزمة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.

يشار إلى أن رجاء الجداوى، رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضى، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وفارقت الحياة بعد 43 يوماً.