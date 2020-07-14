شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينات يضعون بصمتهم خلال 3 سنوات من عودتهم للساحة الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية دائما منافسة قوية بين المطربين والمطربات، اذ يطرح عدد كبير منهم بين الحين والآخر ألبوم غنائى أوأغنيات منفردة أوأغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب، وبعد اختفاءهم لسنوات عاد نجوم الغناء في تسعينيات القرن الماضي للظهور مرة أخري وفاجأوا الجمهورفي الثلاثة أعوام السابقة وخلق هذا من روح التنافس من جديد بطرح أغاني وألبومات أو العودة من خلال الظهوروالغناء في البرامج التليفزيونية، أوإحياء بعض الحفلات التي حضرها الكثير من محبيهم.

بدأهذا الظهور منذ إقامة حفلا ضخما مختلفا من نوعه منذ 3 سنوات وأقيم وقتها في استاد القاهرة وحمل هذا الحفل اسم "مهرجان نجوم الكاسيت"، كما أطلق عليه "حفل القرن"، وشارك فيه ما يقرب من 20 فنانا من نجوم التسعينات هم، محمد فؤاد، أحمد عدوية، محمد محيي، سيمون، منى عبد الغني، علاء عبد الخالق، فارس، إبراهيم عبد القادر، حنان، حسن عبد المجيد، إسماعيل البليسي، أحمد جوهر، علي حميدة، خالد علي، حسام حسني، داليا، حمدي بتشان، وتجري مفاوضات للاتفاق مع عدد آخر من الفنانين أمثال مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري لكونهم من أهم رموز أغنية التسعينات.

ليكون هذا الحفل مصدرانطلاق بعض النجوم منهم سواء في احياء حفلات أو طرح أغنيات منفردة أو البومات غنائية، كان أبرزهم الفنان مصطفى قمر الذى طرح الكثير من الأغنيات المنفردة، حتى أنه منشغل حاليا في العمل على تحضيرات ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "لمن يهمه الأمر2"، والذى يضم 7 أغنيات فقط، والمقررطرحه نهاية شهر يوليو الجارى.

كما أن الفنان مصطفى قمر تجمعه علاقة صداقة قوية مع أصدقائه، هشام عباس وحميد الشاعرى وايهاب توفيق، الذى ظهروا سويا خلال إحدى الإعلانات الدعائية مؤخرا، كما أنهما استغلا هذا النجاح وقرروا أن يكللوه بأغنية تجمعهما تحت عنوان "زحمة الأيام"، ومن المقرر طرحها أيضا نهاية شهر يوليوالجارى.

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لم يشارك النجم هشام عباس فقط من خلال أغنية أوإعلان مع أصدقائه، ولكن من قبلها أحيا العديد من الحفلات المختلفة سواء حفلات خاصة أوحفلات عامة، كما أنه طرح ألبوما غنائيا تحت عنوان "عامل ضجة"، والذى ضم 11 أغنية متنوعة ومختلفة، وشارك العديد من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، كما طرح بعد ذلك عدة أغنيات منفردة حققت نجاحا أيضا، بالإضافة إلى مشاركته كمقدم برامج تليفزيونية من خلال تقديم برنامج "شريط كوكتيل" والذى استضاف خلال حلقاته عدد من المطربين ونجوم الغناء للحديث عن حياتهم ومشوارهم الغنائى بالإضافة إلى تقديم فقرة غنائية لكلا منهم.

أما الفنان حميد الشاعرى فقرر أن يطرح عدد كبير من الأغنيات المنفردة، فيعمل منذ شهر يناير على تحضيرات البومه الجديد، ويرجع سبب هذا التأخير بسبب جائحة كورونا التي ظهرت منذ شهر مارس الماضى في مصر، ومن المقرر أن يطرح الالبوم خلال الفترة المقبلة والتي انتهى من تسجيل معظم أغنياته، كما أنه أحيا حفلا غنائيا على طريق "الأون لاين"، وحققت مشاهدة كبيرة ونجاحا جماهيريا وقتها.

لم يختلف الأمر على الفنان إيهاب توفيق، فقد أحيا الكثير من الحفلات الغنائية سواء عامة أو خاصة، كما أنه طرح الكثير من الأغنيات المنفردة خلال هذه الفترة، أبرزها أغنية "عشمى في ربنا"، "مشوفتش زى أمى"، "هي هي دنيا"، "100 تحية"، "أبويا وأمى".

ويعتبر الفنان محمد محيى أخر العائدين، والذى حقق نجاحا كبيرا في فترة التسعينات من خلال العديد من الأغنيات والألبومات الناجحة، ليقرر الان في عام 2020 ان يطرح البوم غنائى جديد، وطرح منه 3 أغنيات هم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدى وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى، أما الأغنية الثانية "فوضت أمرى" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيعمحمد العشى، والأغنية الثالثة تحمل اسم "قولت أخونه" وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد.