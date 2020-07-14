شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يسترجع كواليس أغنية "أحلف بالله" منذ 20 عامًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع المطرب هيثم شاكر، كواليس تسجيل أغنية أحلف بالله منذ 20 عامًا، حيث شارك جمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، "فيديو" ظهر من خلاله الفنان حميد الشاعرى والنجم الكبير حكيم والمطرب حسام حبيب.

وعلق المطرب هيثم شاكر، قائلاً: " فيديو من الأرشيف عمره 20 سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية أحلف الله الفيديو من تصوير المنتج فايز عزيز يظهر في الفيديو النجم حميد الشاعري والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسي الصوت أسامة الشيخ وفادي تمساح".

ويحضر المطرب هيثم شاكر لألبومه الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير الذى حمل اسم"معرفة قديمة"، وقرر هيثم اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية والمقسوم، ومن المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة جلسات العمل الفعلية، يعقد جلسات عمل مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، مع هدوء انتشار فيروس كورونا.





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ومن ناحية أخري طرح هيثم فيديو كليب مؤخرًا بعنوان "لحقتيني" على موقع يوتيوب، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليكون الكليب الثانى من ألبومه الأخير "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، بعدما طرح الكليب الأول بعنوان "ماتوصونيش" بالتزامن مع الألبوم.

وشارك هيثم شاكر مؤخرًا خلال موسم رمضان هذا العام بمسلسل "حب عمري"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.

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