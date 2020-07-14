شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال الأعمال لجائزة ساويرس أفضل سيناريو سينمائى ونص مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجائزة ساويرس ‏الثقافية في دورتها السادسة عشرة، لاختيار أفضل الأعمال لكبار وشباب الأدباء ‏والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص ‏المسرحي، والنقد الأدبي‎.‎

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كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت أسماء الفائزين فى الدورة الـ15 لعام 2020فى ‏مجالات جوائزها الخمسة: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص ‏المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل أقامته فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، ‏وسط حضور عدد كبير من رموز الثقافة والفن والإبداع‎.‎

وكان من ضمن الحضور الفنانون عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود حميدة، ولبلبة، ‏وطارق لطفى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، كما حضر لفيف من الكتاب ‏والمثقفين من بينهم: الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور شاكر عبد الحميد، الناقد ‏الدكتور شريف الجيار، الناقد خيرى دومة، الروائية هالة البدرى، الناشرة فاطمة ‏البودى، الشاعر الكبير إبراهيم داوود، الروائى أحمد القرملاوى، الروائى عادل ‏عصمت، الكاتب علاء فرغلى، والناشر والسياسى فريد زهران، الكاتبة نورا ناجى، ‏السينارست بشير الديك، المفكر السياسى نبيل عبد الفتاح، الشاعر الجعفرى، ‏الكاتب الصحفى محمد شعير، وهيثم الحاج على.‏