بدء استقبال الأعمال لجائزة ساويرس أفضل سيناريو سينمائى ونص مسرحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة، لاختيار أفضل الأعمال لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.
كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت أسماء الفائزين فى الدورة الـ15 لعام 2020فى مجالات جوائزها الخمسة: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل أقامته فى المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من رموز الثقافة والفن والإبداع.
وكان من ضمن الحضور الفنانون عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود حميدة، ولبلبة، وطارق لطفى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، كما حضر لفيف من الكتاب والمثقفين من بينهم: الدكتور عماد أبو غازى، الدكتور شاكر عبد الحميد، الناقد الدكتور شريف الجيار، الناقد خيرى دومة، الروائية هالة البدرى، الناشرة فاطمة البودى، الشاعر الكبير إبراهيم داوود، الروائى أحمد القرملاوى، الروائى عادل عصمت، الكاتب علاء فرغلى، والناشر والسياسى فريد زهران، الكاتبة نورا ناجى، السينارست بشير الديك، المفكر السياسى نبيل عبد الفتاح، الشاعر الجعفرى، الكاتب الصحفى محمد شعير، وهيثم الحاج على.
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