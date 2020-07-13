بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنة زوجها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بقراءة فاتحة ابنة زوجها النائب علاء عابد، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتقال.
بسمة ارفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "انا بقيت حمي تاني.. ألف مبروك لنادين علاء عابد ابنه زوجي قراءه فاتحتها ع رجل الأعمال محمد العدوي وفرحتي بيها النهارده ما قلتش ابدا عن فرحتي يوم ابني عبد الرحمن والله يوفقك حبيبتي".
الإعلامية المصرية نشرت صورة أيضا من الاحتفال، ظهرت فيه مع زوجها وابنته وعريسها، وعلق قائلة: "فرحة قلبي نادين أطيب واجمل البنات بنتي وصاحبتي واختي وحبيبتي الف مبروك قراءه الفاتحه يا روح قلبي الله يسعدك ويجعلك قره عيني انا وبابا اللي فرحته النهارده بالدنيا.. بحذرك يا محمد لو زعلتها يوم".
بسمة وهبة وزوجها وابنته
وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد احتفلت مع زوجها النائب علاء عابد بعيد زواجهما، في شهر فبراير الماضي، وذلك في حفل أقيم في منزلهما، تزامنا مع عيد الحب، وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين.
الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيدو من الحفل، والذي ظهرت فيه وهي تحمل قالب تورتة له شكل قلب أحمر، وشاركت زوجها في إطفاء شموعه، ثم طبعت قبلتين على وجنتيه.
بسمة وجهت تهنئة رومانسية لزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث قالت: "عيد زواج سعيد لروحي وحياتي".
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