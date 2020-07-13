لطفي لبيب يكشف تفاصيل مرضه.. ويعلق: اعتبروني اعتزلت وادعولي

رنا صلاح الدين - طمأن الفنان المصري لطفي لبيب جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد أن ترددت أنباء مؤخرا حول نقله إلى العناية المركزة.

الفنان المصري قال، في مقطع فيديو عرض قبل حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «التاسعة»: "أنا كويس، وخبر إني اتنقلت للعناية المركزة والانعاش ده كاذب".

وأضاف: "أنا كويس الحمد لله في نعمة كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، أطمئنوا أنا كويس... أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. وادعولي ربنا يشفيني".

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وخلال الحوار كشف لطفي لبيب تفاصيل مرضه، بقوله: "أنا في حالة مرض. أعاني جلطة في المخ تعطل الجانب الأيسر (اليد والقدم)، فأنا لست في كامل رونقي".

وأضاف: "أقبل التمثيل مجددا، لكنني لست قادرا على الحركة، فأنا أظهر جالسا أو واقفا أو أهم بالجلوس أو الوقوف فقط، سأمثل لكن بشروط"، ورفض تفصيل أدوار مخصصة له حسب إمكاناته الصحية.

وتابع: "الممثل لا بد أن تكون لديه مرونة عصبية وعضلية، وأن يكون جسمه رياضيا، لأن التمثيل مهنة متعبة جدا، وأنا لا أريد أن أقلل تاريخي ورصيدي الذي صنعته مع الجمهور. أريد أن أمثل بشكل صحيح، لكن حالتي الصحية لا تسمح الآن".

لطفي لبيب