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مقتل شقيق نجم توتنهام في ظروف غامضة

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رنا صلاح الدين - لقي شقيق اللاعب الإيفواري سيرج أورييه، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مصرعه اليوم الاثنين في ظروف غامضة.

4261347537.jpgسيرج أورييه

صحيفة "THE SUN" البريطانية، ذكرت أن شقيق اللاعب أورييه قُتل بالرصاص في الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين، حيث تم العثور على جثته بالطريق العام السريع في مدينة تولوز الفرنسية.

1030ba55e1.jpgسيرج أورييه

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الصحيفة أشارت إلى أن السكان المحليين قاموا بالاتصال بالشرطة، وزعموا أن شقيق أورييه أصيب في بطنه، قبل أن يفر القاتل الذي لا يزال هاربًا حتى الآن.

أورييه كان قد شارك في مباراة فريقه توتنهام بديربي العاصمة لندن أمام آرسنال، مساء الأحد، في المباراة التي تغلب فيها السبيرز بنتيجة (2-1)، في إطار الممتاز.. ضمن مباريات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز والذي حسم لقبه فريق قبل 4 جولات.

9f8a4ba5bd.jpgسيرج أورييه

يشار إلى أن المباراة كانت مهمة للفريين في إطار صراعهما لنيل بطاقة في النسخة المقبلة لبطولة الدوري الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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