مقتل شقيق نجم توتنهام في ظروف غامضة

رنا صلاح الدين - لقي شقيق اللاعب الإيفواري سيرج أورييه، الظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مصرعه اليوم الاثنين في ظروف غامضة.

سيرج أورييه

صحيفة "THE SUN" البريطانية، ذكرت أن شقيق اللاعب أورييه قُتل بالرصاص في الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين، حيث تم العثور على جثته بالطريق العام السريع في مدينة تولوز الفرنسية.

سيرج أورييه

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الصحيفة أشارت إلى أن السكان المحليين قاموا بالاتصال بالشرطة، وزعموا أن شقيق أورييه أصيب في بطنه، قبل أن يفر القاتل الذي لا يزال هاربًا حتى الآن.

أورييه كان قد شارك في مباراة فريقه توتنهام بديربي العاصمة لندن أمام آرسنال، مساء الأحد، في المباراة التي تغلب فيها السبيرز بنتيجة (2-1)، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.. ضمن مباريات الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز والذي حسم لقبه فريق ليفربول قبل 4 جولات.

سيرج أورييه

يشار إلى أن المباراة كانت مهمة للفريين في إطار صراعهما لنيل بطاقة في النسخة المقبلة لبطولة الدوري الأوروبي.