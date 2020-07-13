هند البحرينية تعلن خطوبتها بعد تعافيها من "كورونا"

أثارت الفنانة هند البحرينية التساؤلات بعد إبراز خاتم خطبة في يدها اليمنى من خلال صورة حديثة لها قامت بنشرها عبر حسابها على

وأكدت هند البحرينية، لبرنامج ET بالعربي، خبر الخطبة وأشارت إلى أن الحفل تم منذ فترة وأنها أجلت الإعلان عن الخبر وأنها تحضر للزفاف الذي ستكشف تفاصيله قريباً.

وكانت هند البحرينية، أصيبت في شهر مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد لتكون أول فنانة عربية تصاب بالفيروس، ودخلت على إثره إلى أحد مستشفيات العزل بالبحرين.

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