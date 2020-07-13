دينا راغب بإطلالة فرعونية تتخطى 150 ألف دولار

بإطلالة فرعونية ساحرة، ظهرت الماكييرة دينا راغب في جلسة تصويرية بعدسة المصور سامح السباعي وفستان على الطراز الفرعوني من تصميم أحمد حافظ.

جاء تصميم الفستان بقصة ضيقة على الجسم وفتحة من الأمام تصل إلى الركبة من قماش التل الشفاف المبطن، وأعاد حافظ التصميمات الفرعونية إلى الواجهة مرة أخرى ولكن بشكل جديد، حيث قرر الكشف عن الماستر بيس للفستان من خلال جلسة التصوير، وطرز الفستان بالاحجار اللامعة الملونة وطعمه ب50 قطعة من الالماس الحر ، ليصبح بذلك من الفساتين الأغلى والأكثر تطريزا من الأحجار والالماس الحر.

وزادت دينا راغب من جمال الفستان والجلسة التصويرية، خاصة مع لمسات المكياج التي قامت بها شخصيا، حيث اختارت الألوان الترابية للوك المكياج الأساسي، وأبرزت جمال العيون من خلال كثافة الرموش والآي لاينر المسحوب على أطراف العيون ليحاكي المكياج الفرعوني.

اكتملت إطلالة دينا راغب في الجلسة التصويرية التي تعد الأغلى بشعرها المرفوع الذي زينته بسلسلة ماسية بثلاث طبقات زينت الجبهة وحلق من الألماس الحر من أحد بيوت المجوهرات الشهيرة، لتتخطى الإطلالة بالكامل 150 ألف دولار.

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