محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طمأن الفنان محمد صلاح جمهوره، على حالته الصحية بعد ما أصيب بفيروس كورونا، ووجه رسالة لجمهوره من مستشفى العزل، حيث يتلقى بها العلاج.
وكتب "صلاح" منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" الحمد لله اليوم الـ ١١ في المستشفى، بتحسن بفضل ربنا ودعوات المخلصين .. بس لسة الفيروس الحقير موجود في جسمي .. على فكرة كنت كل ماتعب قوي افتح أشوف دعواتكم على صفحاتكم روحي كانت بترجعلي تاني".
وأضاف محمد صلاح :"حب الناس حياة، ادعولي تكمل على خير من غير أي انتكاسة .. واخرج واحارب علشان أحقق الحلم اللي مابقاش حلمي لوحدي بقى حلم كل الموهوبين وخريجين الأكاديمية والكليات الفنية، بروتوكول أكاديمية الفنون، ربنا يسعدكم زي ماسعدتوني وطبطبتم على قلبي".
محمد صلاح آدم، خريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدة أعمال مع نجوم كبار بينهم: الفنان نور الشريف في مسلسل "الرحايا"، الفنان حسن يوسف في مسلسل "إمام الدعاة"، الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. محمد صلاح يبعث رسالة لجمهوره من مستشفى العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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