انتهاء تصوير "زنزانة 7" بحضور أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، بانتهاء تصوير آخر مشاهد فيلم "زنزانة 7"، فجر اليوم الإثنين، بحضور أبطاله نضال الشافعي وأحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم"زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وينافس في سباق أفلام العيد.