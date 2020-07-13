العثور على جثة في موقع البحث عن الممثلة نايا ريفيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ذكرت مواقع ووكالات أنباء عالمية، أن قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا صرح اليوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة في موقع البحث عن الفنانة نايا ريفيرا.

وكانت نايا قد اختفت قبل أيام، إذ كانت في نزهة بقارب ببحيرة بيرو، بصحبة ابنها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، والذي حكى أنها تركته في القارب ونزلت إلى المياه لكنها لم تعد.

وكانت السلطات فتشت كبائن على ضفاف البحيرة والخط الساحلي، دون الحصول على أي أثر لها، ووضع الباحثون احتمال، بأن الرياح كانت سببا في عدم قدرة نايا على العودة للقارب.

نايا ماري ريفيرا ولدت عام 1987، وهي ممثلة ومغنية أمريكية عُرفت في دور "سانتانا لوبيز"، في المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني "جلي".