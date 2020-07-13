صلاح عبدالله يشارك جمهوره بـ"قصيدة" جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره بـ"قصيدة" جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وكتب :"أنا الأراجوز يا أرجوزة.. أنا الحجر وإنتي الجوزة.. والدنيا شربت وإتسطلت.. وبقينا خلاص ما لناش عوزة". الفنان صلاح عبدالله، شارك في السباق الرمضاني الماضي، كضيف شرف مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة، كما شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.

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