فرحة الخميس المقبل علي قناة وزارة الثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة خليك في البيت - الثقافة بين ايديك يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق 16 يوليو ، عرض فرحة عن قصة فرحة لأنطون تشيكوف

ومن إعداد و إخراج مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم، وذلك في تمام 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر ان مبادرة "اضحك -

فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي ، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .

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"فرحة" من بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.