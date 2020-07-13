فرحة .. سادس عروض مبادرة وزارة الثقافة الخميس المقبل

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ١٦يوليو، عرض "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، من إعداد و إخراج مراد منير. فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ١٦يوليو، عرض "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، من إعداد و إخراج مراد منير. و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم، وذلك في تمام ١١ مساء على القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". Advertisements جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني، و بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف. فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني، و بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف. "فرحة" من بطولة الفنانة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.

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