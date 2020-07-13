شريف منير يشيد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد النجم شريف منير بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح النجم شريف منير قائلًا: ربنا يقويك و يحفظك من كل شر .. ربنا يخليك لمصر .. بحبك يا ريس .

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يذكر أن النجم شريف منير شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الممر، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، أمير صلاح، محمد جمعة، ألحان

المهدي، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، عمر زهران، هاني المتناوي، زينب منصور، نوال سمير، حمدي حفني، محمد البياع، محمد نصر، إيهاب مبروك، محمد الأحمدي، عمر عيسى، إبراهيم غريب، نديم هشام، أشرف المحلاوي، أشرف الشرقاوي، مصطفى الريدي، منصور عبدالوهاب، شهيرة الألفي، ياسين سيف، محمد محمود، وليد رضا، محمد عصام.