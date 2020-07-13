صور .. إيمي إسلام تعلن انتهاء تصوير زنزانة 7

أعلنت الفنانة إيمي إسلام انتهاء تصوير فيلم زنزانة 7، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements ونشرت إيمي إسلام بعض الصور من كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، وصرحت قائلة: الحمدلله فركش فيلم زنزانة 7 .. عيد الاضحي. يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.

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