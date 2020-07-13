وائل ابو التين يكشف تفاصيل برنامج الرحال

كشف الرحالة الأردني وائل ابو التين تفاصيل برنامجه الجديد الرحال الذي لاقى نجاحا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تحويله لبرنامج تلفزيوني، سيذاع مطلع العام المقبل على احدى القنوات الفضائية العربية.
وسيتحدث الرحالة وائل ابو التين في
يذكر أن الرحالة وائل ابو التين، قد ترك الهندسة وقرر الترحال عبر دول العالم، حيث أصبح السفر عمله الأساسي، كما تم اختياره من أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط في سويسرا.
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