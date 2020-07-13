صور .. سيد رجب في بروفات كيرة والجن

نشر الفنان القدير سيد رجب بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهر سيد رجب في بروفات ترابيزة فيلم كيرة و الجن، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. يذكر أن فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، علي قاسم، سيد رجب. حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، علي قاسم، سيد رجب.

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