فيديو .. فيوتشر يطرح أحدث كليباته Ridin Strikers

طرح الفنان العالمي فيوتشر أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Ridin Strikers، وجاء ذلك عبر قناته الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي فيوتشر طرح مؤخرًا كليب بعنوان Hard To Choose One، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليب بعنوان، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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