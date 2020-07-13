تراند اليوم : إبنة غادة عادل وأبوها هيطلعوا التريند تاني بصورة علي البحر – إتفرج

نشر المخرج مجدى الهوارى، صورة جديدة له مع ابنته مريم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر مجدى الهوارى وهو يستمتع بالعطلة الصيفية على شاطئ البحر بصحبة ابنته وكلبهم وكتب معلقا على الصورة: “انا وقلبي و تيدي”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– بنوتك شبهك جدا

– ما شاء الله عليكوا

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-واخده عنين غاده و خفه دمها

ويذكر أن آخر أعمال مجدى الهواري مسرحية “علاء الدين” بطولة الفنان أحمد عز، التي عرضت على مسرح “كايرو شو”.

وتضم المسرحية كلا من شيري وعدد من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.

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